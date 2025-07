Cento anni fa nasceva don Antonio Basco

Ricorre oggi, 29 luglio 2025, il centenario della nascita di Don Antonio Basco, figura indimenticabile per le comunità di Villa di Briano, Aversa e Parete. Nato nel 1925 a Villa di Briano (allora Frignano Piccolo), Don Antonio ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e del prossimo, lasciando un’impronta profonda nei cuori di quanti lo hanno conosciuto.

Ordinato sacerdote il 18 giugno 1950 nella Chiesa Cattedrale di Aversa, Don Antonio Basco ha svolto un ministero variegato e instancabile. Per anni è stato un apprezzato professore di matematica presso l’Istituto “Innico Caracciolo” del Seminario Vescovile di Aversa, formando generazioni di giovani con la sua competenza e la sua profonda umanità. Successivamente, ha continuato la sua opera educativa come professore di Religione Cattolica presso le Scuole Medie di Parete.

La sua dedizione al prossimo lo ha portato a servire come Cappellano dell’Ospedale Psichiatrico della Maddalena in Aversa, un ruolo che ha svolto con particolare sensibilità e compassione, offrendo conforto e speranza a chi viveva in condizioni di fragilità.

Il 21 gennaio 1968, Don Antonio Basco fu nominato Parroco di Parete, presso la parrocchia San Pietro Apostolo che oggi lo ha ricordato con post attraverso i social.

Una missione che ha abbracciato con totale dedizione fino alla sua improvvisa scomparsa. Ha servito la comunità di Parete con amore, guidandola spiritualmente e contribuendo attivamente alla sua crescita. La sua vita terrena si è conclusa in modo inaspettato domenica 29 ottobre 1995, allo Stadio San Paolo, mentre assisteva a una partita della sua amata squadra del cuore, il Napoli.

Oggi, a cento anni dalla sua nascita, la comunità lo ricorda con immutato affetto e gratitudine. Le sue virtù sacerdotali, la sua passione per l’insegnamento e il suo instancabile servizio sono ancora oggi un esempio luminoso. In questo giorno speciale, si elevano preghiere di suffragio per la sua anima benedetta, affinché riposi in pace e la sua memoria continui a ispirare tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.