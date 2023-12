Un cenone di Natale da incubo per una famiglai di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, che si è concluso con una corsa al pronto soccorso di Tenri. A far scattare l’allarme è stato un amo da pesca rimasto all’interno dell’anguilla servita a tavola come secondo.

Cenone da incubo, mangia un’anguilla e ingoia l’amo da pesca

Uno dei commensali lo ha inghiottito, sentendosi subito male e rischiando il soffocamento. Nessuno in casa si era accorto dell’amo fino a che il pesce non è stato cucinato e poi servito a tavola.

Fortuna ha voluto che il congegno si sia fermato all’altezza della trachea, senza finire nello stomaco dove avrebbe potuto causare danni più gravi.

Una volta in ospedale, il povero malcapitato è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza. Un Natale decisamente diverso da quello che il paziente si aspettava di trascorrere.