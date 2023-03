Un momento di socialità, l’occasione per stare insieme e celebrare le donne che fanno parte del centro anziani. Ieri al centro Auser di Giugliano è stata organizzata una serata in occasione dell’8 marzo. Donne e uomini si sono riuniti e hanno pensato e celebrato la donna con una cena autofinanziata. Vivere bene la terza età, in compagnia e non in solitudine, fare attività e avere uno spazio dedicato a chi è più avanti con l’età: questi gli obiettivi che porta avanti il centro auser ormai da tempo che chiede sostegno all’amministrazione comunale.

Alla serata hanno poi preso parte anche il sindaco Pirozzi e la consigliera Fasano.