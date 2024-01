La comunità di Giugliano si è riunita questa mattina per festeggiare il 25° anniversario della consacrazione episcopale di uno dei suoi figli più illustri, Sua Eccellenza Mons. Salvatore Pennacchio.

Il 6 gennaio 1999, Mons. Pennacchio fu consacrato vescovo da Papa Giovanni Paolo II, affiancato dai cardinali Giovanni Battista Re e Francesco Monterisi. Da allora, ha svolto un ruolo significativo nella Chiesa, ricoprendo la carica di Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e di Arcivescovo di Montemarano.

Questa mattina, alle ore 11.30, si è svolta una solenne celebrazione nella parrocchia di Sant’Anna a Giugliano per onorare questo importante anniversario. La messa è stata un momento di riflessione e gratitudine, che ha visto la comunità riunirsi per rendere omaggio a Mons. Pennacchio.

La celebrazione di oggi non è stata solo una ricorrenza spirituale, ma anche un’occasione per riconoscere il legame che Mons. Pennacchio ha sempre mantenuto con la sua città natale. Il suo percorso di fede e dedizione continua ad essere una fonte di ispirazione per molti.

Concludendo la celebrazione, la comunità di Giugliano ha rinnovato i suoi auguri più sinceri a Mons. Salvatore Pennacchio, augurandogli ulteriori successi e benedizioni nel suo cammino di servizio e dedizione.