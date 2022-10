Attimi di grande apprensione poco fa all’esterno dell’Università Degli Studi Di Napoli “Parthenope”, sede del Centro Direzionale.

Napoli, allarme bomba: evacuata università

Secondo testimoni, l’intero edificio è stato evacuato per un allarme bomba. Centinaia di studenti che in quel momento si trovavano all’interno del grosso edificio sono stati fatti uscire di corsa mentre erano in corso le lezioni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, le unità cinofila, e la Polizia Municipale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo sono state avviate anche le indagini per capire se il pericolo sia reale o si tratti di un falso allarme. In corso accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti