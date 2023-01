E’ stata la storia più emozionante della puntata di “C’è Posta per te” del 21 gennaio: Pasquale ha cercato le figlie, Cristina e Stefania, dopo 10 anni di lontananza. Purtroppo, però, le ragazze hanno chiuso la busta.

C’è Posta per Te, Pasquale cerca le figlie dopo 10 anni: Cristina e Stefania chiudono la busta

La vicenda di Pasquale è tormentata. La storia infatti inizia quando l’uomo, dopo un lungo matrimonio, scopre i continui tradimenti della moglie. I due vivono da separati in casa per alcuni anni nell’interesse dei tre figli, ancora dei ragazzi al momento della scoperta. Nel 2010, però, le tensioni esplodono e Pasquale decide di separarsi.

L’uomo prende una stanza in affitto e lascia casa. All’inizio riesce a mentenere con i tre figli un bel rapporto. Nel 2012, il protagonista della vicenda subisce un altro duro colpo: scopre infatti che l’amante della moglie è entrato in casa. Pasquale allora, preso dallo sconforto, decide di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli, anche a seguito di problemi lavorativi. Un distacco totale dalla famiglia. Il legame tra l’uomo ei suoi figli si incrina e diventa problematico. Alla fine i rapporti si interrompono definitivamente.

La fine del legame

A distanza di circa 10 anni, ieri Pasquale decide di cercare le figlie Cristina e Stefania con “C’è Posta per te”. Invia una lettera anche a Ciro, attuale compagno della sua ex moglie. Pasquale ha chiesto perdono alle sue figlie. Inizialmente spiazzate, sia Cristina che Stefania hanno ammesso di avere pochi ricordi del vero papà e di non averlo più considerato come il loro padre, tanto da chiamare ormai “papà” lo stesso Ciro, cioè il compagno della mamma.

Busta chiusa

Alla fine le due ragazze decidono di perdonare il vero padre ma si dicono non pronte a riallacciare i rapporti con lui dopo tanti anni. Pasquale, ferito, assiste impotente alla chiusura della busta. Cala il silenzio nello studio Mediaset alla presenza di Maria De Filippi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Il video integrale