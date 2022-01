La storia di Carmen e del padre Luigi ha particolarmente appassionato i telespettatori di C’è posta per te. La ragazza, di Sant’Antimo, era in studio con il fidanzato Valentino per chiedere al padre di riallacciare i rapporti, ormai interrotti da tre anni. L’uomo, presente con accanto la compagna Nunzia, dalla quale ha avuto un figlio, è sembrato molto riluttante all’idea di aprire la busta, a causa delle litigate e dei problemi successivi alla separazione dalla madre di Carmen. Aperta la busta grazie all’intervento di Maria, l’uomo si è ricongiunto alla figlia: tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, i rapporti tra i due sarebbero nuovamente mutati. Vediamo cosa è successo.

“Non è andata come volevo”: la storia di Carmen sui social

Carmen Onorato ha pubblicato una storia sul proprio account Facebook, in cui lascia intendere che i rapporti con il padre Luigi non siano dei migliori dopo l’esperienza di C’è posta per te. La trasmissione è stata registrata tra agosto e settembre: dopo mesi, secondo alcune informazioni trapelate da Vicolodellenews, Carmen ha sostenuto di non sentirsi più con il genitore.

Nella storia da lei pubblicata, Carmen scrive: “Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita”.

La 19ennne e il padre si sono nuovamente allontanati dopo una temporanea tregua: nonostante questa lontananza, Carmen pare aver accettato la situazione, apprezzando la vicinanza di persone che realmente le vogliono bene e la sostengono, come il fidanzato Valentino Pirone.