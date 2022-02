L’appuntamento del sabato sera con C’è posta per te ha appassionato nuovamente milioni di telespettatori: una delle storie raccontante è stata quella di Leandro e Maria Paola, due ragazzi fidanzati dall’adolescenza, convinti di stare insieme fino a quando lui non l’ha tradita e lasciata per due volte, poco prima di convolare a nozze. Maria Paola ha deciso di non perdonare l’ex, non aprendo la busta. Vediamo cosa è successo.

C’è posta per te: Maria Paola non perdona Leandro

Maria Paola è arrivata nello studio di C’è posta per te, dopo aver ricevuto l’invito da parte dell’ex fidanzato Leandro, che le ha chiesto di tornare con lui. La relazione tra i due è iniziata quando erano giovanissimi, terminata per tradimenti da parte del ragazzo.

Maria Paola e Leandro dovevano sposarsi ma per ben due volte, le nozze sono state rimandate. Perdonato già una volta, successivamente, ha deciso di lasciarlo: nonostante Leandro abbia tentato di ricongiungersi a lei, non c’è stato modo per convincerla. Il dolore e la sofferenza subiti sono stati troppo forti, tanto da portare Maria Paola a mutare i suoi sentimenti verso l’ex fidanzato. Lei stessa ha affermato di non essere più innamorata di lui.

C’è posta per te: la dichiarazione di Maria Paola