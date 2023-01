Una delle storie che ha tenuto incollati i telespettatori di C’è posta per te di ieri è stata quella di Nicola e Annalisa. I due, che erano marito e moglie, si erano separati a seguito di due tradimenti da parte dell’uomo.

La storia era terminata con lei che non aveva voluto aprire la busta perchè diceva di non fidarsi più dell’ex marito e di aver trovato ormai un equilibrio anche da sola con i figli.

La storia di Annalisa e Nicola a C’è posta per te

Gran parte del pubblico aveva acconsentito con la decisione di Annalisa di non aprire la busta ma c’è stato un aggiornamento dopo la registrazione della puntata.

L’account social di C’è posta per te ha fatto sapere che Annalisa dopo ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola. Nicola ha spiegato: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”.

Annalisa ha deciso dunque di ripensarci, forse convinta anche dal gesto di ricorrere al programma di Canale 5 da parte dell’ex marito: “Dopo la registrazione lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”.

I due si sono mostrati in una foto insieme. La storia era terminata perchè Nicola aveva tradito due volte sua moglie Annalisa che se n’era accorta in entrambe le occasioni. Lui aveva anche venduto le fedi, in un impeto di rabbia, ma in puntata si è presentato con due fedi nuove.

Sui social in tanti hanno commentato e criticato la scelta di ritornare insieme: “Sei una delusione: sei una Shakira che non ci ha creduto abbastanza”, “Ne va pure fiera: io me ne vergognerei” hanno scritto gli utenti.