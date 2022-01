La storia di Carmen e del padre ha appassionato milioni di telespettatori di C’è posta per te: la ragazza, 19enne di Sant’Antimo, ha tentato di riallacciare i rapporti con il padre, assente dalla sua vita da 3 anni. L’uomo ha iniziato una nuova vita con la compagna Nunzia e il loro bimbo di due anni e mezzo.

Grazie all’intervento di Maria De Filippi, uscita dallo studio per alcuni minuti per parlare con l’uomo, alla fine la busta è stata aperta e i due si sono abbracciati. Tuttavia, pare che adesso la situazione tra padre e figlia sia nuovamente mutata. Vediamo cosa è successo dopo.

Cosa sarebbe successo dopo la puntata

La vicenda conclusasi a lieto fine all’interno della trasmissione pare aver preso una piega diversa: secondo alcune voci che circolano sui social, Carmen e il padre avrebbero nuovamente interrotto i rapporti.

Le puntate di C’è posta per te vengono registrate mesi prima della messa in onda. Da quando c’è stata la puntata, il rapporto tra genitore e figlia avrebbe subito un’ulteriore rottura: secondo quanto riporta VicolodelleNews, i due non si vedono più. Pare che si siano sentiti per un periodo ma poi abbiano deciso di interrompere i rapporti e non vedersi più.

La stessa versione l’avrebbe riportata un utente Instagram a Marco Marfella, meglio conosciuto come Il Menestrello: avrebbe svelato di conoscere direttamente Carmen e di sapere come sarebbero andate le cose dopo l’apertura della busta. “Dopo poco il padre non ne ha voluto sapere più niente, conosco Carmen” ha scritto in un messaggio privato.

C’è posta per te: la storia di Carmen di Sant’Antimo

Carmen, in studio insieme al fidanzato Valentino, non ha più rapporti con il padre: i suoi genitori si sono separati quando aveva 11 anni, momento in cui il padre è andato a vivere dalla nonna. Inizialmente, il legame tra i due è rimasto abbastanza integro: si vedevano nel fine settimana. Successivamente, anche a causa dei litigi tra coniugi in merito a motivi economici, la situazione comincia a complicarsi per Carmen e la sorella fino a quando il padre non si fidanza con Nunzia, di 15 anni più giovane.

Nunzia resta incinta e nasce un bambino: a quel punto, l’uomo inizia a dare sempre meno gli alimenti alla sua prima famiglia e anche i rapporti con le figlie peggiorano. Il padre, a quel punto, cambia anche il proprio numero di cellulare.