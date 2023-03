Torna “C’è Posta Per Te”. Il noto programma condotto da Maria De Filippi riparte dopo lo stop imposto dalla morte di Maurizio Costanzo. Nella puntata di sabato, 4 marzo, saranno presenti due attori del cast “Mare fuori”.

“C’è Posta Per Te” torna in onda, tra gli ospiti anche Carmine Recano

Maria De Filippi ha annunciato agli organi di stampa che dopo la pausa per il lutto del marito vuole tornare in onda. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha puntualizzato. E così sabato ripartirà uno dei suoi programmi più amati. Ben quattro gli ospiti annunciati. Nel corso del nuovo appuntamento, registrato prima della tragedia di Costanzo, la conduttrice farà sedere davanti alla famosa busta importanti personaggi del mondo del cinema e della musica. Da un lato protagonista di una sorpresa sarà il cantante Tiziano Ferro, dall’altro arriveranno direttamente dal cast di “Mare Fuori”, fiction Rai di successo, gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson.

Tiziano Ferro non è nuovo al programma in onda su Canale 5. Si tratta infatti della terza volta della sua presenza nel popolare show condotto da Maria De Filippi. La vera novità sarà rappresentata però dall’ingresso in studio di tre attori che prestano il volto nella serie “Mare Fuori” ai personaggi di Massimo Esposito, Ciro Ricci e Kubra Hailo. Il loro passaggio a “C’è Posta Per Te” è una novità assoluta e avviene sull’onda del successo della fiction in onda sulla Rai e su Netflix. Saranno milioni i telespettatori incollati davanti allo schermo per seguire la nona e ultima puntata di questa stagione.