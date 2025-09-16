Il posticipo del girone C di Serie C tra Cavese e Giugliano si chiude con un pareggio spettacolare: 2-2 il risultato finale allo stadio “Simonetta Lamberti”. La partita è stata preceduta da una situazione delicata sugli spalti: la Curva Sud è infatti rimasta chiusa per disposizione delle autorità di Pubblica Sicurezza, dopo che nella notte precedente ignoti avevano divelto le reti di protezione del settore popolare, da tempo al centro di controversie tra tifosi e istituzioni locali. I tifosi più caldi sono stati spostati nei Distinti, dove è apparso uno striscione di protesta con la scritta: «Giù le reti dalla nostra passione».

Cavese-Giugliano 2-2: rimonta gialloblù nella ripresa ma al “Lamberti” finisce in parità

Sul campo, la Cavese parte fortissimo e trova il vantaggio dopo appena 43 secondi, grazie a Amerighi, lesto a farsi trovare sul secondo palo su un cross di Pelamatti, leggermente toccato da Guida. La squadra di mister Prosperi continua a spingere con decisione, costruendo altre occasioni con lo stesso Guida e Fella, quest’ultimo poi costretto a lasciare il campo per un infortunio, così come più tardi accadrà anche a Fornito. L’estremo difensore del Giugliano si oppone bene su un’altra iniziativa di Pelamatti, prima che gli ospiti provino due timide reazioni.

La ripresa inizia nel segno dei padroni di casa, che raddoppiano su calcio di rigore trasformato da Orlando, dopo un fallo subito da Guida. Sembra fatta per la Cavese, ma il tecnico del Giugliano, Massimo Cudini, cambia volto alla gara con tre sostituzioni e il passaggio al 4-2-4. Da lì in avanti, gli ospiti prendono il controllo del gioco, guidati da uno strepitoso Prado Oliveira: suo l’assist per il gol del 2-1 firmato da Zammarini al 63’, e sua anche la deviazione di testa da cui nasce il pareggio di Nepi all’82’.

Nel finale, il Giugliano sfiora addirittura il colpo grosso: ci vuole un intervento prodigioso di Boffelli per negare la doppietta a Zammarini e mantenere il punteggio in equilibrio. Un punto che consente alla squadra gialloblù di mantenersi a metà classifica, mentre la Cavese resta impantanata nelle zone basse, ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Martina Ferraro