Cavallo di ritorno a Casoria: 1000 euro per riavere l’auto. Arrestato 20enne

Cavallo di ritorno a Casoria. Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano per estorsione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato altresì denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che aveva chiesto la somma di 1.000 euro per la restituzione della sua auto, rubata alcuni giorni prima a Capodrise. Proprio in sede di denuncia, la vittima ha ricevuto un’ulteriore telefonata, durante la quale si è riuscito a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro.

Pertanto, i Falchi della Squadra Mobile si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento e hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato che è sopraggiunto pochi istanti dopo a bordo di una vettura. I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha accelerato bruscamente la marcia tentando di speronare l’autovettura di servizio finché, dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

La droga

Il ventenne è stato inoltre trovato in possesso tre involucri di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi. In casa rinvenuto anche un bilancino di precisione. Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dalla Polizia mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.