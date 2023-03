E’ al suo sesto figlio Roberto Cavalli. A 82 anni, è diventato papà di un altro bebé. La mamma è Sandra Bergman, modella svedese di 38 anni, di 44 anni più giovane di lui. Il piccolo si chiama Giorgio, come il papà del noto stilista.

Roberto Cavalli al suo sesto figlio a 82 anni

La notizia della paternità di Cavalli ha suscitato immediato clamore per la sua età e per la differenza anagrafica con la sua compagna. I due si sono incontrati 15 anni fa, quando era appena naufragato per l’82enne il secondo matrimonio con Eva Duringer, da cui aveva avuto tre figli: Robin, Rachele e Daniele, mentre dalla prima moglie, Silvanella Giannoni, era diventato padre di Tommaso e Cristina. Ha incontrato invece Sandra, la sua attuale compagna, quando lei aveva appena 22 anni. Nata in Svezia nel 1985, la Bergman ha conquistato il titolo di Miss World Bikini Model e nel 2006 divenne la più bella di Svezia.

Bellezza e giovinezza, però, non sono state un ostacolo per la storia con Roberto Cavalli. “Per me la bellezza femminile è una stupenda ossessione”, ha sempre detto l’82enne. Tanto che proprio per le donne aveva creato il famoso brand di moda. Moltissime sono state le star che hanno indossato le sue creazioni, da Cindy Crawford, Charlize Theron, Sharon Stone solo per citarne alcune. Poi il declino e l’addio nel 2014 al suo amato marchio, acquisito poi da un miliardario di Dubai che lo ha riportato all’antico splendore.

Il regalo alla compagna: isola da 2,2 milioni in Svezia

A chi chiede a Cavalli perché si sia innamorato di Sandra, lui non ha dubbi: “Mi ha fatto superare ogni malattia, ogni ostacolo. Mi è stata vicina in ospedale, non mi ha abbandonato dormendo anche per terra”. L’amore tra i due è stato suggellato, oltre che dalla nascita del figlio Giorgio, da un regalo importante che lo stilista ha fatto alla giovane compagna, l’isola di Stora Rullingen dal valore di 2,2, milioni al largo della Svezia. Un amore di certo non “economico”. Speriamo che sia almeno sentito.