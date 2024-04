Investita prima da un camion e poi da un’auto. È la drammatica dinamica che è costata la vita a Rosa Apicella, una 69enne di Cava de’ Tirreni. L’incidente risale a sabato mattina. Sul caso indaga la Procura, che ha disposto l’autopsia sulla salma della donna.

Cava de’ Tirreni, investita da camion pirata: muore per emorragia cerebrale

L’impatto è avvenuto via Aniello Salsano. Rosa stava per attraversare la strada quando sarebbe stata travolta da un mezzo pesante, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. Riversa sull’asfalto, la 69enne è stata poi travolta da un’auto che stava sopraggiungendo in quel momento.

Immediatamente la donna è stata trasportata all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno ma è morta poco dopo il suo arrivo per emorragia cerebrale. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Caccia al pirata della strada. Intanto in questi giorni si svolgerà l’esame autoptico sul corpo della vittima per ricostruire meglio la dinamica del sinistro.