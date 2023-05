Disegni e codici sui muri delle case. Sembrerebbero immagini da loggia massonica quelli che sono apparsi in questi giorni in provincia di Salerno. In realtà sono messaggi cifrati lasciati dai ladri di appartamenti per comunicare tra di loro informazioni preziose sulle abitazioni da colpire.

Cava De’ Tirreni, strani disegni sui muri: il messaggio in codice dei ladri d’appartamento

Come spiega Il Mattino, nel weekend appena trascorso si è registrata una nuova ondata di furti nelle frazioni Santa Lucia e Sant’Anna di Cava De’ Tirreni. Dalle prime testimonianze emerge che ad agire è una banda composta da quattro stranieri, in grado di entrare negli appartamenti anche con la presenza dei proprietari all’interno. Dopo un primo sopralluogo, i malviventi segnerebbero le case da colpire con segnali in codice lasciati sui muri con una bomboletta spray.

Ben quattro i colpi realizzati nella serata di sabato tra le 21 e le 22e 30. In località Bagnara la banda ha scassinato la porta di ingresso di un’abitazione disabitata per la recente morte della proprietaria. I ladri però sarebbero andati via a mani vuote. In un’abitazione limitrofa, invece, sono riusciti a mettere a segno il colpo. Hanno narcotizzato un pastore tedesco e svaligiato l’appartamento approfittando della temporanea assenza di una famiglia.

I gruppi WhatsApp

Per arginare l’ondata di furti, i residenti delle frazioni si sono organizzati e hanno creato gruppi WhatsApp con cui si scambiano informazioni preziosi su auto e persone sospette che si aggirano nel quartiere. Gli abitanti hanno anche immortalato i disegni apparsi sui muri delle strade per ricostruire i percorsi dei malviventi e i possibili prossimi bersagli della banda. «Purtroppo è un fenomeno che desta molta preoccupazione – spiega Vincenzo Lamberti, coordinatore del movimento civico Siamo Cavesi – Nell’ultimo fine settimana si sono registrati diversi colpi. Chiediamo che venga prestata massima attenzione al territorio ed in particolare alle frazioni e alle zone a ridosso dello svincolo autostradale».