È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente avvenuto avvenuto questa mattina al largo di Baia. Pasquale Corsaro, 35 anni, meccanico originario di Pozzuoli, è morto mentre era a bordo di un catamarano che si è ribaltato in acqua. Insieme a lui c’era una altra persone che ha riportato lievi feriti e non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane che è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per accertamenti

Catamarano si ribalta al largo di Bacoli, Pasquale muore a 35 anni

Le due persone erano in mare per testare l’imbarcazione per conto di un cantiere nautico, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il natante si è ribaltato. Pasquale è morto sul colpo.

Alla tragedia hanno assistito diverse persone che in mattinata si trovavano sul porto, mentre in mare un’imbarcazione privata ha prestato i primi soccorsi e lanciato l’sos. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli che ha sequestrato il catamarano.