Carabinieri in azione nella notte, arrestato 40enne napoletano. Durante la notte, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Maddaloni, in via Starzalunga, hanno tratto in arrestato, in flagranza di reato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 40enne di Napoli.

Tenta di investire Carabiniere

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso con altro complice, datosi alla fuga, mentre stavano asportando il catalizzatore del veicolo Fiat Punto di proprietà di un 76enne di Maddaloni. Il complice, fuggito a bordo di un veicolo non meglio identificato, ha tentato di investire uno dei carabinieri che è riuscito a spostarsi in tempo e scongiurare ulteriori e gravi conseguenze. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.

Furto in profumeria

A santa Maria Capua Vetere (Ce), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne georgiano per furto aggravato in concorso. L’uomo, con precedenti specifici, è stato fermato all’interno di una profumeria, ubicata in quella Piazza Mazzini, dopo aver perpetrato un furto di articoli di profumeria esposti sugli scaffali del valore economico complessivo di 658,00 euro. Il suo complice è riuscito, invece, a darsi alla fuga con la refurtiva. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.