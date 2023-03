Sono aperti i casting per selezionare fidanzati per la nuova edizione di Temptation Island. Al reality che andrà in onda su canale 5 possono partecipare tutte le coppie fino a 35 anni d’età, senza figli in comune.

Casting Temptation Island 2023, si cercano coppie per la nuova edizione

Il noto programma televisivo, prodotto da Maria De Filippi, si sta preparando all’avvio dopo due anni di assenza. Si cercano, infatti, i partecipanti per l’edizione 2023, il cui inizio è previsto per la prossima estate. I casting per partecipare a Temptation Island sono aperti a tutte le persone che desiderano prendere parte alla trasmissione televisiva e mettere alla prova la tenuta del proprio rapporto di coppia. Le audizioni sono curate da WittyTv.

Come partecipare a Temptation Island

Ai provini per Temptation Island 2023 possono candidarsi coppie stabili e senza figli in comune, non sposate e di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Gli interessati a partecipare alle audizioni per Temptation Island 2023 possono candidarsi telefonando al numero 063721721 oppure visitare la pagina del sito web di WittyTv dedicata ai casting e poi sul nome del programma.