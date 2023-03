Casting Mediaset in corso per la nuova stagione di “Ciao Darwin”. La redazione del noto programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta cercando molte figure destinate a partecipare alle prossime puntate della trasmissione in onda su Canale 5.

Casting per “Ciao Darwin”: le figure ricercate

Due gli appuntamenti per il reclutamento di partecipanti. In Campania, a Napoli, il 4 aprile. Per l’Abruzzo e il Molise ci sarà rispettivamente a Pescara il 12 aprile prossimo e a Termoli, il giorno seguente, 13 aprile 2023. I produttori cercano:

Cantanti e musicisti di musica melodica italiana

Mamme Over 40

Lavoratori (mestieri usuranti)

Modelli e Modelle

Persone di fede

Tradizionalisti

Taglie forti uomo/donna

Pigri

Gamers

Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo

Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare

Traditi in amore

Persone stravaganti e anticonformiste

…e chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin!”

Le modalità di partecipazione sono state rese note dalla redazione Mediaset. Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a [email protected] con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).