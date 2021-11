Truffa agli anziani nel napoletano: un 41enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver usato la tecnica del finto parente per raggirare due persone anziane, residenti rispettivamente a Torre del Greco e a Castellammare di Stabia. In quest’ultimo caso, è riuscito addirittura a rubare alla malcapitata l’ingente somma di 50mila euro.

Truffa agli anziani: 41enne in manette

La truffa risale al 2019: gli agenti della Squadra Investigativa di Castellammare di Stabia sono partiti dalla denuncia dell’anziana raggirata, che aveva fornito alcuni elementi utili per identificare il truffatore. La donna era stata contattata telefonicamente dal 41enne, il quale si era finto un nipote in difficoltà: l’uomo l’ha spinta a consegnare a un finto corriere denaro e gioielli, il cui valore complessivo era pari a 50mila euro.

I poliziotti si sono avvalsi anche delle immagini delle telecamere poste sul percorso che l’anziana ha fatto per recarsi in banca a prelevare l’ingente somma richiesta e per giungere al luogo in cui si è incontrata con il 41enne. L’uomo è stato scoperto e arrestato, nel napoletano, dagli uomini della Polizia di Stato: sono due gli episodi a lui contestati per truffa aggravata.

Truffato anche un anziano a Torre del Greco

L’uomo ha truffato anche un anziano a Torre del Greco: con analoghe modalità, fingendosi sempre un parente, il 41enne si era fatto consegnare 5mila euro. A incastrarlo, sono state anche in questo caso le dichiarazioni della vittima e le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo il tragitto che il malfattore ha percorso per recarsi all’appuntamento.

Episodi analoghi in provincia di Napoli

I casi di truffa agli anziani sono stati innumerevoli negli ultimi tempi: a Villaricca, un 49enne fu arrestato per aver raggirato una 80enne. Anche in questo caso, la malcapitata ha ricevuto un primo contatto telefonico, in cui le è stato fatto credere che a parlare fosse un nipote in difficoltà economiche. Il malvivente si è fatto consegnare, nelle vesti di uno pseudo corriere, i risparmi che la donna era riuscita a racimolare, pari a 2800 euro