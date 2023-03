Voti troppo bassi. Sarebbe questa la ragione della spedizione punitiva di cui si è resa protagonista la madre di un’alunna del liceo Plinio Seniore di Castellammare di Stabia. A darne notizia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Castellammare, prof picchiata da mamma di studente: “Voti troppo bassi”

Secondo quanto riporta Borrelli, la mamma di un’alunna si è recata al liceo Plinio Seniore di Castellammare e ha picchiato in classe una docente di inglese, Lucia Celotto, “colpevole” – secondo quanto emerso dalle denunce – di aver messo voti bassi alla figlia, una ragazza del primo anno. “Una vicenda allucinante – spiega il deputato dell’alleanza Verdi- la Sinistra Francesco Emilio Borrelli – e oramai non isolata. Una vera e propria spedizione punitiva davanti agli alunni impauriti e sconcertati. La docente è stata presa per i capelli, schiaffeggiata e presa a calci. L’ennesimo episodio di violenza inaccettabile ai danni del personale docente”.

A scongiurare conseguenze gravi l’intervento del personale scolastico, che ha interrotto l’aggressione avvenuto sull’uscio della classe. Lucia Celotto, in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, ha denunciato di non aver ricevuto molte manifestazioni di solidarietà dai colleghi e parla di una situazione prevedibile, visto che la mamma della studentessa si era resa protagonista in passato di altri episodi simili.

Violenza ad Aversa

La vicenda giunge lo stesso giorno in cui un’altra scuola, a pochi chilometri di distanza, è diventata teatro di un episodio di violenza. Ad Aversa, infatti, in provincia di Caserta, all’istituto Cimarosa due maestre sono venute alle mani davanti agli alunni di 7 anni per ragioni poco chiare. Sarebbero volati schiaffi e spintoni al culmine di un diverbio. Dell’episodio sono stati informati i genitori attraverso il racconto dei bambini.