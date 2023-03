Due maestre se le sono date di santa ragione davanti ai bambini di una scuola elementare. E’ successo ad Aversa, all’istituto “Cimarosa”. Ad anticiparla è il portale Casertace.net.

Aversa, botte da orbi tra maestre in una scuola elementare

I contorni della vicenda sono poco chiari. Ciò che è certo, però, è che due docenti si sono picchiate sotto gli occhi di alcuni bambini di 7 anni. Sono stati proprio questi ultimi, visibilmente spaventati, a racontare l’accaduto ai genitori.

Le protagoniste della vicenda non erano nuove allo scontro. In passato discussioni, confronti verbali accesi. Questa volta, però, sono venute alle mani. Prima sono volate parole grosse, una delle due ha insultato la collega. L’altra, in escandescenze, ha reagito ed è partito uno schiaffo. La vittima è caduta a terra battendo la testa. La malcapitata ha dovuto così ricorrere alle cure mediche.

Dell’episodio è venuta a conoscenza anche la dirigente del “Cimarosa” di Aversa, teatro della violenza. Non è chiaro se siano stati già presi provvedimenti. “Voglio dire a queste due sciagurate – ha scritto in un post la giornalista Marilena Natale – che fare le maestre, non significa rubare lo stipendio allo Stato, ma essere un faro, per i bambini, voi avete il compito di creare l’integrità e la morale delle future generazioni”.