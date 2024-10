Pitbull preso a calci e bastonate da alcuni passanti che hanno cercato di salvare un cagnolino di razza molto più piccola. È quanto si vede in un filmato che diversi cittadini hanno inviato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Castellammare, pitbull uccide cagnolino: passanti lo pestano con calci e bastoni

I fatti sono accaduti a Castellammare di Stabia. A spiegare l’accaduto è stato il sindaco Luigi Vicinanza interpellato dallo stesso Borrelli. “Il pitbull ha aggredito un cagnolino a passeggio con la proprietaria, lo ha azzannato e ucciso. La reazione dei passanti, per quanto possa apparire crudele, è stata quella di fargli mollare la presa ma il cane più piccolo era già morto. Spero si arrivi quanto prima all’identificazione del proprietario del pitbull lasciato libero di scorrazzare, ha spiegato il primo cittadino.

Borrelli: “Denunciare il proprietario del cane”

“Non è il primo episodio in cui un pitbull azzanna altri animali o addirittura persone e non sarà ultimo se non si attuano contromisure. I cani di grossa taglia per legge vanno tenuti per strada al guinzaglio e con la museruola ma purtroppo molto spesso i padroni di questi animali, parliamo di quei casi in cui si fa riferimento a soggetti dalla forte mentalità criminale o sub-criminale, se ne infischiano della sicurezza e delle normative perché per essi i loro animali sono simbolo della forza e della prepotenza.

Intimidire, far paura, vivere secondo le proprie regole è la loro prerogativa. Tutto a discapito di animali innocenti e delle persone che si trovano nei loro paraggi. Queste persone vanno denunciate e colpite severamente. Loro e non i cani che invece non hanno colpe”, ha dichiarato Borrelli.

Il video