castellammare, mamma ricoverata per le botte del marito: 16enne cerca di darsi fuoco

Una vicenda familiare che rischiava di culminare in una tragedia. La mamma è ricoverata in ospedale per le botte del marito. Il figlio, 16 anni, si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco. Sono scese di panico quelle che si sono registrate nella piazzetta antistante l’ospedale San Leonardo di Castellammare.

A scongiurare il peggio sono stati i carabinieri, allertati dai presenti, che hanno bloccato il 16enne mentre impugnava un accendino acceso. Dopo i momenti drammatici, il 16enne viene condotto in caserma e negli uffici dell’Arma, scoppia in un pianto liberatorio. Il ragazzo a quel punto si apre agli uomini in divisa e inizia a raccontare cosa l’ha spinto al gesto disperato.

Le indagini dei carabinieri

Sono stati i carabinieri, dopo aver ascoltato il 16enne, ad aver ricostruito la vicenda. La mamma del giovane è in ospedale, ricoverata per lesioni provocate dalle botte inflitte dal marito. Il ragazzo si sarebbe sentito impotente di fronte alle violenze domestiche e avrebbe manifestato il suo disagio con un tentativo di suicidio plateale davanti a tutti, nello spazio antistante l’ospedale stabiese. In apparenza, dunque, uno dei tanti episodi di violenza di genere, che invece stava per trasformarsi in una tragedia ben peggiore dove a pagarne le conseguenze era un ragazzino.