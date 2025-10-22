Castellammare, insospettabile pusher sorpreso con 30 dosi di crack e 740 euro: arrestato

Arrestato insospettabile pusher 18enne a Castellammare. Nei pressi darsena di Marina di Stabia, i carabinieri della compagnia di Castellammare impegnati in un servizio antidroga hanno messo le manette a un ragazzo.

È incensurato e ha compiuto 18 anni pochi giorni fa. Perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di crack. Dirà che è roba sua ma i carabinieri accompagnano il ragazzo a casa per perquisire la sua abitazione. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovano 29 dosi di crack e 740 euro in contanti.

“Le ho trovate in strada”, la giustificazione fornita dai carabinieri. Nella stanzetta del giovane rinvenuti anche tre smartphone. Il pusher è stato arrestato è trasferito in carcere, deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.