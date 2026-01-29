Castellammare, il Prefetto nomina la Commissione di indagine: verifiche su possibili infiltrazioni camorristiche

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha ufficialmente nominato la Commissione di indagine per l’accesso agli atti presso il Comune di Castellammare di Stabia. Il provvedimento rientra nelle misure previste dalla normativa antimafia ed è finalizzato a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata all’interno dell’amministrazione comunale.

Accesso ispettivo al Comune di Castellammare di Stabia

La Commissione avrà il compito di analizzare atti amministrativi, procedure, appalti e funzionamento degli uffici comunali, al fine di accertare eventuali condizionamenti da parte della camorra o di altre organizzazioni criminali. L’accesso ispettivo avrà una durata di tre mesi, con la possibilità di una sola proroga di ulteriori tre mesi, qualora si rendesse necessario approfondire gli accertamenti.