Castellammare di Stabia, spari in via De Turris: arrestato 44enne, sequestrata pistola calibro 9x19

Spari a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne del posto dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via De Turris. I militari della Compagnia stabiese sono intervenuti immediatamente dopo il rinvenimento di un bossolo sull’asfalto, avviando le indagini che hanno portato all’identificazione del presunto responsabile. Si tratta di Francesco Assante, titolare dell’attività commerciale “Mister Gelo” in piazzetta Quartuccio n. 16, già noto alle forze dell’ordine.

Sequestrata una pistola nel box di pertinenza

Nel corso della perquisizione all’interno del locale commerciale, i carabinieri hanno rinvenuto due colpi inesplosi. I controlli sono stati poi estesi al box di pertinenza dell’uomo, dove è stata trovata e sequestrata una pistola calibro 9×19 con matricola punzonata, ritenuta verosimilmente l’arma utilizzata poco prima per esplodere i colpi. Gli accertamenti tecnici sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e per verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

Foro di proiettile su un’auto parcheggiata

Durante i sopralluoghi, i militari hanno inoltre rinvenuto un foro di proiettile su un’auto parcheggiata nei pressi dell’attività commerciale. Fortunatamente non si registrano feriti. Il movente del gesto è ancora in fase di accertamento. Il 44enne sarà trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.