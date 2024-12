Prosegue senza sosta l’azione di vigilanza della Guardia Costiera sul litorale campano. Nella giornata del 29 dicembre, i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia hanno effettuato un importante sequestro di circa 170 kg di prodotto ittico destinato alla commercializzazione, in violazione delle normative sull’etichettatura e sulla tracciabilità.

Castellammare di Stabia. Pesce illegale pronto alla vendita per Capodanno, scatta il sequestro

Il prodotto, destinato al consumo umano, era privo delle necessarie informazioni sulla provenienza, in contrasto con le disposizioni che regolano la tutela della salute dei consumatori e la corretta gestione delle risorse ittiche. A carico del responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa di 3000 euro.

L’operazione si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di salvaguardia dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, nonché della sicurezza della navigazione. Infatti, il traffico illegale di prodotti ittici non tracciati non solo rappresenta un rischio per la salute pubblica, ma può anche creare intralci alla navigazione delle unità in transito. Al contempo, tali interventi mirano a garantire condizioni di equità per gli operatori commerciali che rispettano le norme di legge.