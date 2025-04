Un’importante operazione contro l’inquinamento ambientale è stata portata a termine a Sant’Antimo dai Carabinieri della locale tenenza, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Esercito. L’intervento, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, ha portato alla chiusura di un’azienda tessile per numerosi illeciti.

Blitz dei Carabinieri a Sant’Antimo, chiusa azienda tessile illegale

Dai controlli è emerso che la fabbrica operava senza le necessarie autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, senza permessi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e senza l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco. Inoltre, l’azienda risultava priva del nullaosta per le emissioni in atmosfera, aggravando ulteriormente il quadro delle violazioni accertate.

Oltre alla chiusura dell’attività, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 9.000 euro. Le autorità continueranno a monitorare il territorio per contrastare fenomeni di inquinamento e garantire il rispetto delle normative ambientali.