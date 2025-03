Un blitz della Polizia Locale di Napoli ha portato al sequestro di una festa clandestina che si stava svolgendo nell’ex Ospedale Militare situato in via Trinità delle Monache, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. L’intervento è avvenuto nella serata di domenica 2 marzo, nel corso delle attività di controllo della movida cittadina, come riportato da Fanpage.it.

Festa abusiva con 800 partecipanti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli: scatta sequestro

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, sotto la direzione del Comandante Enrico Del Gaudio e con il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, sono entrati in azione in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di un evento danzante con un numero considerevole di giovani partecipanti.

All’interno di un locale ricavato dall’ex struttura sanitaria, i vigili urbani hanno constatato che, pur essendo stata presentata una SCIA di comunicazione di evento presso l’ufficio SUAP del Comune di Napoli, gli organizzatori avevano trasformato lo spazio in una vera e propria discoteca. La serata prevedeva la presenza di DJ, musica dal vivo, balli e un servizio catering per la somministrazione di bevande, con accesso consentito solo dopo l’acquisto di un biglietto. Tuttavia, mancava la licenza necessaria per l’organizzazione di spettacoli danzanti, come previsto dagli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

L’intervento della Municipale

Dalla verifica effettuata sul numero di presenti, le forze dell’ordine hanno contato circa 800 persone all’interno del locale, oltre allo staff dell’organizzazione. L’ingresso alla struttura avveniva attraverso un varco condiviso con un cantiere edile, il cui accesso conduceva dal piano terra al primo piano, dove si svolgeva l’evento. Gli agenti hanno riscontrato gravi carenze in termini di sicurezza: mancavano indicazioni delle vie di fuga e non erano segnalati i pericoli legati al cantiere, dove erano presenti rifiuti edili e calcinacci.

Per garantire la sicurezza dei presenti, l’evento è stato immediatamente interrotto e il deflusso delle persone è stato gestito in maniera controllata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che hanno avviato un primo intervento di rimozione di calcinacci pericolanti dall’accesso al fabbricato. Le autorità hanno identificato sia il responsabile del fabbricato, destinato a diverse attività tra cui eventi, mostre e convegni, sia l’organizzatore della festa abusiva. Di conseguenza, la sala da ballo e l’area del cantiere sono state poste sotto sequestro. I responsabili sono stati denunciati alla magistratura per violazioni legate all’organizzazione di uno spettacolo danzante senza autorizzazione e per l’utilizzo improprio dell’area del cantiere come ingresso per il pubblico.