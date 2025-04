Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, al porto di Castellammare di Stabia, dove un giovane di circa 30 anni si è tuffato in mare dalla banchina nei pressi dell’imboccatura del porto.

Castellammare di Stabia, giovane si tuffa nel porto: salvato in extremis dalla Guardia Costiera

L’episodio è avvenuto intorno alle 15.00 e ha immediatamente attirato l’attenzione di alcuni operatori portuali presenti sul posto, che hanno dato l’allarme alla Guardia Costiera.

L’intervento è stato immediato: un mezzo navale e personale da terra si sono mobilitati per soccorrere il giovane, che è stato individuato e tratto in salvo in breve tempo. Subito dopo il recupero, è stato condotto presso la sede della Capitaneria di Porto per gli accertamenti di rito.

Il ragazzo, seppur visibilmente scosso, è stato affidato alle cure del personale paramedico intervenuto sul posto, alla presenza dei genitori. Non sono ancora chiare le ragioni del gesto, attualmente al vaglio delle autorità.