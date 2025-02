Castellammare: Chiara colpita da ictus muore dopo il parto, salvo il piccolo Luca

Attendevano con gioia l’arrivo del loro bambino, tutto era pronto per accoglierlo. Ma Chiara Pagano, 38 anni, originaria di Pagani ma residente a Castellammare, non ha mai potuto stringerlo tra le braccia. Un malore improvviso l’ha colpita mentre era in casa, facendola accasciare al suolo. Non si è mai più ripresa.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

Era venerdì scorso quando Chiara, incinta al nono mese, si è sentita male nella sua abitazione. Con lei c’erano alcuni familiari, che hanno subito allertato il 118. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno compreso subito la gravità della situazione: la donna era stata colpita da un’emorragia cerebrale.

Trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata immediatamente sottoposta a un parto cesareo per salvare il piccolo. Grazie alla tempestività dei medici, il neonato è venuto al mondo senza complicanze e ora sta bene.

Una tragica coincidenza: la stessa sorte toccata alla suocera

Un drammatico destino sembra essersi ripetuto: trent’anni fa, la suocera di Chiara morì in circostanze identiche, colpita da un’emorragia cerebrale al nono mese di gravidanza. In quell’occasione, però, i medici non riuscirono a salvare il bambino, che avrebbe dovuto chiamarsi Luca. Proprio in suo ricordo, Chiara e il marito avevano scelto lo stesso nome per il loro piccolo.

Il trasferimento a Napoli e la morte nel giorno di San Valentino

Dopo il parto, Chiara è stata trasferita in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove era disponibile un posto in terapia intensiva. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma la giovane mamma non ce l’ha fatta. Si è spenta il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, lasciando un dolore immenso nel marito e nell’intera comunità.

Il dono degli organi e l’ipotesi di un’indagine

Nonostante il dolore devastante, la famiglia ha scelto di donare gli organi di Chiara, un ultimo atto di amore e generosità. Nel frattempo, non si esclude l’apertura di un’indagine per chiarire se la tragedia potesse essere evitata.