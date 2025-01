Hanno approfittato del weekend dell’Epifania per accedere all’interno dell’ufficio postale di via Bonito e rubare tutto il denaro contenuto nella cassaforte. Un colpo pianificato nei minimi dettagli che ha permesso alla banda del buco di portare via un bottino da circa 500mila euro. Il furto è stato messo a segno in via Bonito a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove solo pochi giorni fa, nella medesima città è stato sventato un colpo in preparazione con la classica tecnica del buco ai danni di un istituto di credito, situato in via Alcide De Gasperi.

Castellammare, banda del buco in azione: furto da mezzo milione di euro all’ufficio postale

Questa mattina, sono stati i dipendenti dell’ufficio postale ad accorgersi dell’irruzione. Il direttore ha immediatamente allertato i militari della Compagnia di Torre Annunziata che, accorsi sul posto, hanno eseguito accertamenti. Sul posto anche i militari della Sezione Rilievi di Torre Annunziata per l’analisi della scena del crimine e per rilevare le tracce lasciate dai criminali. Stando ad una prima ricostruzione, la banda avrebbe raggiunto la filiale postale attraverso le fogne, con la tecnica “del buco”: ovvero avrebbero scavato un cunicolo che collega la rete fognaria ai locali. Mentre gli uffici erano chiusi, i ladri sarebbero entrati in azione prelevando i soldi dalla cassa e dall’atm, per un valore di circa mezzo milione. Tre giorni fa, il 4 gennaio, un tunnel era stato scoperto al di sotto della Credit Agricole di via Alcide De Gasperi durante le ispezioni che periodicamente vengono svolte dal personale.