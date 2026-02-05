Castel Volturno, viola la sorveglianza speciale: arrestato 32enne di Giugliano

I Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno arrestato, nella serata di ieri, mercoledì 4 febbraio, un 32enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Giugliano.

Il controllo durante il pattugliamento

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di pattugliamento in via Domitiana, dove i militari hanno fermato l’uomo per un controllo. Alla richiesta dei documenti, il 32enne ha dichiarato di esserne sprovvisto.

Gli accertamenti successivi, effettuati tramite le banche dati delle Forze di Polizia, hanno consentito di identificarlo e di verificare che fosse sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Giugliano in Campania.

Misura legata a un caso di stalking

Dai controlli è emerso che la misura preventiva era stata disposta per reati di stalking nei confronti dell’ex compagna, circostanza che rendeva illegittima la presenza dell’uomo fuori dal territorio comunale di residenza.

Arresti domiciliari disposti

Alla luce della violazione accertata, il 32enne è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.