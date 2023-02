Un dramma ha scosso l’intera comunità di Castel Volturno. John Massimo Costa titolare dello storico Happy Pub di via Lenin a Baia Verde è deceduto all’età di 46 anni. Ancora ignote le cause della prematura scomparsa del pizzaiolo molto conosciuto nella zona del litorale domizio.

Tragedia a Castel Voltuno, muore titolare dello storico pub

La famiglia del 46enne era già stata colpita di recente da un grave lutto. La moglie del ristoratore, Nunzia, era deceduta non molto tempo fa lasciandolo vedevo. I funerali si terranno giovedì alle 10 presso la Chiesa Ss Annunziata a Castel Volturno.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro web. Sono decine i messaggi comparsi sui social per salutare John Massimo Costa: “Addio Johnny… A noi hai spezzato il cuore… Tu sicuramente starai festeggiando con il tuo vero ed unico Amore della tua vita! Sentite condoglianze alla famiglia.”

“Ora stai festeggiando con il tuo unico amore della tua vita come hai sempre detto Nunzia, non la faccio a cambio con nessuno dicevi sempre la grande donna hai spezzato il cuore a ognuno di noi e che tu sia lieve, Ti ricorderò come eri ora. Vegliate sui vostri figli.”

“Non sei mai stato geloso. Hai sempre dimostrato la tua umiltà. Non hai mai avuto odio nei nostri confronti Abbiamo festeggiato da te il compleanno di mio fratello e poi mi hai mandato un SMS, come se fosse l’ ultimo..

“Mi hai distrutto hai sempre creduto in noi, ma hai desiderato stare con tua moglie per un eterno riposo, veglia sui tuoi cari figli,la vita è crudele, la gente non ha capito che siamo di passaggio…ciao amico mio nel cuore per sempre resterai