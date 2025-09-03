Sorpresi a bordo di una Range Rover rubata. Nel corso della notte, a Castel Volturno, in viale Fiume Tevere, i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione in concorso, una 31enne e un 33enne.

Castel Volturno, sorpresi a bordo di una Range Rover rubata: fermata e denunciata coppia

I due sono entrambi di origine nigeriana e dagli accertamenti effettuati sono irregolari sul territorio nazionale. La coppia è stata fermata durante un servizio di perlustrazione mentre viaggiavano a bordo di una Range Rover Evoque. L’auto è risultata oggetto di furto denunciato lo scorso 2 settembre 2025 presso la Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Foto: archivio