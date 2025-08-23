Tragica mattinata sul litorale domizio, dove un uomo di 78 anni, originario della Campania, è morto al Lido Bellariva, a Castel Volturno, dopo aver accusato un malore.

Castel Volturno, si sente male durante giornata al mare e muore davanti alla moglie

La vittima – secondo quanto anticipato dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate” – si trovava all’interno dello stabilimento balneare insieme alla moglie e aveva deciso di fare un tuffo in acqua quando si sarebbe sentito male. Nel giro di pochi istanti è finito sott’acqua senza riuscire più a riemergere.

Il primo a prestare soccorso sarebbe stato un medico presente nello stabilimento che ha tentato di praticare le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei sanitari del 118. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato vano: l’uomo è deceduto sotto gli occhi attoniti dei presenti. La tragedia ha lasciato sgomenti i bagnanti e i gestori del lido.