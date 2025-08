Sotto chiave stabilimento riconducibile al boss Michele Zagaria. Si tratta del lido Nettuno a Ischitella. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato eseguito un decreto di sequestro d’urgenza nei confronti di uno stabilimento situato nel Comune di Castel Volturno.

Castel Volturno, sequestrato noto lido balneare legato a un boss di camorra

Il provvedimento si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia investigativa coordinata dalla magistratura sammaritana e promossa dalla Procura Generale di Napoli per la tutela dell’ambiente e del territorio. Al centro dell’indagine, una concessione demaniale ancora attiva e formalmente intestata a una società che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe riconducibile a Guido e Raffaele Zagaria, cugini del boss Michele Zagaria, attualmente detenuto e condannato in via definitiva.

In base a quanto previsto dal Codice Antimafia, la detenzione di titoli concessori pubblici da parte di soggetti condannati per reati mafiosi è vietata. Proprio su questa base è stato disposto il sequestro dell’intero lido, divenuto oggetto delle attenzioni degli inquirenti dopo una lunga attività di indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, con la collaborazione della Compagnia di Mondragone e della Capitaneria di Porto di Castel Volturno.