Sembrava un normale terreno di campagna, ma dietro la fitta vegetazione si nascondeva un vero e proprio cimitero di auto rubate. La scoperta è stata fatta a Castel Volturno. È lì che la Polizia di Stato di Caserta ha rinvenuto diversi veicoli risultati provento di furto, alcuni ancora integri, altri già smontati per essere destinati al mercato dei pezzi di ricambio.

Castel Volturno, scoperto deposito di auto rubate nascosto tra la vegetazione

La scoperta è avvenuta nell’ambito di un’indagine condotta dal Commissariato di Castel Volturno sui numerosi furti d’auto avvenuti nella zona. Gli agenti, seguendo una serie di indizi, hanno individuato un’area di campagna abbandonata, apparentemente inaccessibile ma facilmente raggiungibile, usata come deposito nascosto. Una volta aperto un varco nella vegetazione, i poliziotti si sono ritrovati davanti a uno spiazzo dove le automobili erano state parcheggiate una dietro l’altra.

Tutte, naturalmente, risultate rubate. Alcuni dei veicoli erano ancora integri, mentre per altri era già iniziato il processo di “riciclaggio” nel mercato dei pezzi di ricambio: erano stati smontati parti di carrozzeria e componenti meccanici. Tutti i mezzi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili, indagati per ricettazione e riciclaggio.