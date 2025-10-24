Nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato due donne per violazioni al Codice della Strada e resistenza a pubblico ufficiale.

Castel Volturno, coppia di donne non si ferma all’alt: inseguite e bloccate. Sono di Melito e Calvizzano

Durante un servizio di controllo lungo la via Domiziana, all’altezza del km 42, una Renault Clio non si è fermata all’alt intimato dai militari, accelerando nel tentativo di sfuggire al controllo.

Dopo un breve inseguimento di circa due chilometri, il veicolo è stato bloccato in sicurezza presso la rotonda di Ischitella. A bordo sono state identificate due donne, una 22enne di Calvizzano e una 41enne di Melito di Napoli, entrambe già note alle forze dell’ordine. Le due hanno dichiarato di aver tentato la fuga perché consapevoli che l’auto era già sottoposta a sequestro amministrativo.

La Renault Clio è stata nuovamente sequestrata e affidata a una ditta convenzionata per la custodia giudiziale. L’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa competenti sono state informate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mondragone, che proseguono nelle indagini.