Momenti di paura questa mattina a Castel Volturno per un incendio divampato in una palazzina di via Brunelleschi. Per fortuna non risultano feriti.

Castel Volturno, incendio in mattinata: distrutto il secondo piano di una villetta

Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 aprile 2025, attorno alle ore 12,30. Sul posto è arrivata subito una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, che ha iniziato le operazioni di spegnimento. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio che ha devastato il secondo piano dell’immobile, una villetta a due piani.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme avevano già avvolto l’intero immobile, provocando anche un’esplosione all’interno della struttura. Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato domato ed evitata ogni possibile propagazione alle abitazioni circostanti. Fortunatamente, al momento dell’evento l’abitazione risultava disabitata e non si registrano feriti.