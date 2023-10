Muore una volta uscito dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove si era recato per accertamenti. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’esame autoptico sul corpo di Angelo Lanna, 42enne di Grazzanise.

Castel Volturno, muore nel parcheggio della clinica dopo essere stato dimesso

Angelo era stato appena dimesso dalla struttura sanitaria della cittadina domizia quando si era messo al volante della sua auto per fare rientro a casa. In circostanze da chiarire, è stato colpito da un malore e si è schiantato contro la rotatoria del parcheggio della clinica. I sanitari della struttura sono subito accorsi per prestare soccorso ma il 42enne era già morto.

Appresa la notizia, i familiari hanno subito sporto denuncia per fare luce sulla vicenda e sulle cause del decesso. La salma di Angelo Lanna è stata sottoposto a sequestro e trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.

Il lutto

Intanto è lutto a Grazzanise, dove il 42enne era conosciuto. Olympique Grazzanise, la squadra di calcio nella quale milita il figlio, ha scritto un messaggio di cordoglio: “In questo momento di profondo dolore, le parole sono inutili. L’Olimpique Grazzanise porge le sue sincere condoglianze a Manuel Lanna e alla sua famiglia per la perdita del caro papà Angelo”.