Castel Volturno, contromano sulla Domiziana: scatta inseguimento con i Carabinieri, finisce benzina e viene arrestato

Inseguimento ad alta tensione nella notte a Castel Volturno, lungo la Domiziana vecchia, in località Ischitella, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un 43enne del Napoletano per resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e senza patente.

I militari dell’Arma stavano effettuando controlli di routine alla circolazione stradale quando hanno intercettato una Range Rover che stava sopraggiungendo a velocità sostenuta. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha invertito repentinamente la marcia tentando di eludere il controllo.

L’automobilista, accelerando ulteriormente la marcia si è immesso contromano sulla SS7 Quater, mettendo in pericolo la propria incolumità e quella dei numerosi utenti della strada, costringendo i Carabinieri a un inseguimento a sirene spiegate durato circa tre chilometri.

La fuga è terminata quando il veicolo, rimasto senza carburante, si è fermato lungo la carreggiata. L’uomo, che non aveva alcuna intenzione di essere fermato, ha tentato una breve fuga a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma.

L’autovettura, risultata già sottoposta a sequestro amministrativo, è stata posta sotto sequestro penale e affidata a una ditta convenzionata. Il 43enne, sprovvisto della patente di guida e già noto alle forze dell’ordine per la commissione di reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto. Le indagini dei Carabinieri proseguono per verificare eventuali ulteriori irregolarità legate al veicolo e ai movimenti dell’uomo nella zona.