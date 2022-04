Guai in vista per il titolare del Flava Beach di Castel Volturno. L’imprenditore avrebbe tenuto un concerto abusivo di Tony Tammaro e un dj set che come riportato dai documenti delle forze dell’orine ad opera di Gigio Rosa, ma lo speaker ha precisato alla nostra redazione che la sua presenza era in qualità di conduttore per la diretta radiofonica e televisiva, non in veste di dj. Il concerto e il dj set non erano stati autorizzati.

Castel Volturno, guai per il Flava Beach: concerto abusivo di Tony Tammaro

A indagare sui due episodi la Polizia Municipale del comune domizio. Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, non sarebbero state rilasciate autorizzazioni per gli spettacoli di dj set di Gigio Rosa e per il concerto del cantante Tony Tammaro, entrambi tenuti nel giorno di Pasquetta. All’evento avevano preso parte molte persone: circa 400, tutti ignari del profilo “illegale” della kermesse a cui hanno partecipato nel lunedì in albis.

Il proprietario del lido – così come spiega Il Mattino – è stato denunciato all’autorità giudiziaria. La Polizia Municipale di Castel Volturno, nel dettaglio, avrebbe in particolare confermato la violazione del “Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza circa spettacoli realizzati in assenza di licenza del questore”. La vicenda potrebbe finire in tribunale.