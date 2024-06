Sono ufficialmente aperte le urne per il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in sette comuni della Campania. Le operazioni di voto si svolgeranno tra oggi, domenica 23 giugno, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà nel pomeriggio di domani.

Comuni al ballottaggio in provincia di Napoli

In provincia di Napoli, i cittadini di quattro comuni sono chiamati a scegliere il loro sindaco:

Sant’Antimo: La sfida è particolarmente accesa tra Massimo Buonanno e Nicola Marzocchella. I due candidati, separati da un lieve scarto di preferenze al primo turno, hanno proseguito la campagna elettorale con toni molto accesi. Marzocchella ha accusato Buonanno di portare avanti logiche affaristiche, mentre Buonanno, candidato del Partito Democratico, ha criticato il rivale per avere nella sua squadra “sfiduciatori seriali” delle passate amministrazioni.

Grumo Nevano: La contesa per la fascia tricolore è tra Umberto Cimmino, candidato del centrosinistra, e Giuseppe Coppola. Cimmino ha incassato l’indicazione di voto dei 5 Stelle (non presenti in città con una loro lista).

San Giuseppe Vesuviano: I candidati sono: Tommaso Andreoli, supportato dal centrodestra e vicesindaco nell’esecutivo sciolto per camorra e Michele Sepe, sostenuto da Pd, M5s e civiche.

Torre Annunziata: dopo lo scandalo degli audio omofobi, il candidato sindaco del centrodestra Carmine Alfano si è ritiarato dalla competizione. Ma il suo ritiro è solo politico e non sostanziale e – se eletto – potrebbe decidere cosa fare realmente solo dopo. La scelta di Alfano, sul quale pende un procedimento disciplinare ed un provvedimento di sospensione cautelare dalle funzioni di coordinatore della Scuola di specializzazione di chirurgia plastica, non inficia il ballottaggio. Sul fronte opposto, il candidato sindaco di centrosinistra Corrado Cuccurullo ieri ha annullato la manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale per il lutto avvenuto nella notte.

Comuni al ballottaggio in provincia di Caserta

Nella provincia di Caserta, tre comuni sono al voto per il ballottaggio:

Aversa: è il comune che richiama alle armi più votanti: 40.226 per 51 sezioni aperte. Francesco Matacena, che al primo turno ha mancato per pochi voti la vittoria, affronta ora Antonio Farinaro in questo decisivo secondo turno.

Casal di Principe: sono 21.036 elettori in campo (10.590 uomini e 10.446 donne) divisi in 19 sezioni. Qui sfida è tra Ottavio Corvino che ha chiuso l’accordo con Lia Caterino (che al primo turno ha conquistato il 12% circa) ed Elisabetta Corvino.

Castel Volturno: qui tocca a 17.006 votanti (8.297 uomini e 8.709 donne) con 16 sezioni aperte. Si contendono la fascia Anastasia Petrella, che ha ufficializzato l’apparentamento con Cesare Diana, e Pasquale Marrandino.