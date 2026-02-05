Nuovo intervento antidroga a Castel Volturno. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, di età compresa tra i 21 e i 28 anni, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Castel Volturno, blitz antidroga a Pinetamare: nei guai tre giovani

L’operazione è scattata in località Pinetamare, all’interno del complesso residenziale “Royal Residence”, dove i militari dell’Arma, al termine di una mirata attività di osservazione, hanno fatto accesso all’abitazione di uno dei soggetti coinvolti. All’interno dell’appartamento era presente anche un 21enne: entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente già confezionate e pronte per la vendita. In particolare sono stati sequestrati crack, cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo superiore ai 40 grammi, oltre a 1.050 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre i tre giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria con l’accusa di produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.