Casoria, terrore in pieno centro: a fuoco negozio di abbigliamento

Questa mattina erano ancora sotto shock e con gli occhi gonfi di lacrime e poco sonno i titolari del negozio di abbigliamento “Blessed Store” di piazza Domenico Cirillo a Casoria. L’attività, posta a pochi metri dal municipio in pieno centro città, è stata colpita da un incendio per cause ancora in corso di accertamento.

Porta del negozio in fiamme, paura nella notte a Casoria

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e fortunatamente non si registrano feriti. I carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti questa notte intorno all’una.

Il caso è ancora aperto e la dinamica tutta da chiarire: non si esclude la pista del racket ma al momento non ci sono state dichiarazioni. Il negozio oggi è rimasto chiuso per la conta dei danni.