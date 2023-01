Sono terminati in meno di 24 ore i lavori di rifacimento di viale Nazionale delle Puglie, asse viario che collega Casoria a Casalnuovo. La sistemazione del tratto, che per Casoria ricade nella zona della cittadella, rientra in un piano più ampio che in secondo momento, ci spiega il sindaco Raffaele Bene, prevederà altri lavori.

L’intervista al sindaco Raffaele Bene: