Tentato omicidio in concorso. È con quest’accusa che ieri gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Afragola hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di due individui originari di Casoria, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Casoria, tentato omicidio in strada: arrestati due uomini

Il provvedimento è nato dopo un’inchiesta flash della Procura della Repubblica che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito a un agguato avvenuto nella serata di venerdì 11 aprile scorso proprio a Casoria. In quell’occasione, è stata utilizzata anche un’arma da fuoco, oltre ad altri oggetti contundenti, per colpire la vittima. Subito dopo l’aggressione, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato, ma i due complici sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Decisive ai fini delle indagini anche le immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, oltre alle testimonianze raccolte e a mirati servizi di osservazione su strada. Gli elementi acquisiti hanno delineato un solido quadro indiziario a loro carico, culminando nel provvedimento di fermo eseguito ieri. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto e sul movente dell’aggressione.